شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يزحف بشكل هابط– تحليل -1-4-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الهابط لنلاحظ بدء تقديمه لزحف سلبي ليستقر بذلك قرب 3.9700, تؤول التداولات الضعيفة إلى استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية إلا أن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة الرئيسية المتمثلة بمستوى 4.2400 تؤكد الترجيح الهابط لنبقى بانتظار تسجيل الأهداف الرئيسية والتي تتمركز عند 3.8810 و 3.6700 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.1100 و 3.8810

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط