شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الشهر والربع الفصلي في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع وأولى جلسات شهر نيسان/أبريل والربع الفصلي الثاني على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية ومع وزن الأسواق لخطة الرئيس الأمريكي جو بادين للإنفاق على البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي 59.9 مقابل 58.8 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي أوضحت تقلص الفائض إلى 7.53 مليار دولار استرالي مقابل 9.62 مليار دولار استرالي في كانون الثاني/يناير الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 9.95 مليار دولار استرالي.

كما جاء ذلك بالتزامن مع كشف مكتب الإحصاء الاسترالي عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 0.8% مقارنة بارتفاع 0.3% في القراءة الأولية السابقة لشهر شياط/فبراير، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 1.1% ومقابل تراجع بنفس النسبة في كانون الثاني/يناير، وتتطلع الأسواق حالياً إلى كشف بنك استراليا الاحتياطي عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر آذار/مارس.

وجاء ذلك، قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت اتساعاً بما قيمته 5 مقابل انكماش بما قيمته 10 في الربع الرابع الماضي، أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 1، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الانكماش إلى ما قيمته 1 مقابل ما قيمته 5 في الربع الرابع، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى ما قيمته 4.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة باتساع عند ما قيمته 52.0 في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع عند 52.1 ومقابل اتساع عند ما قيمته 51.4 في شباط/فبراير الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 2.25$ تريليون والذي تعد على مدار ثمانية أعوام ويشمل إنفاق 300$ مليار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء والذي يهدف لتمويله عبر زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28% في الولايات المتحدة وسط توقعات بأن يواجه ذلك الأمر لمقاومة في الكونجرس الأمريكي.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل إعلان كندا عن إغلاق لمدة 28 يوماً في مقاطعة أونتاريو بداً من السبت القادم وجاء ذلك عقب إعلان فرنسا عن بدأ الإغلاق لمدة أربعة أسابيع بعد غد السبت، وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تفشي الفيروس التاجي وجائحة كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 127.88 مليون ولقي 2,796,561 شخص مصرعهم في 223 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.62% ليربح 12.09 نقطة ويصل إلى المستوى 1,966.09، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.15% ليربح هو الأخر 334.79 نقطة ويصل إلى المستوى 29,513.59.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.63% ليربح 31.61 نقطة ويصل إلى المستوى 5,079.97، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 8.45 نقطة ويصل إلى المستوى 3,450.36.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.04% ليربج 295.55 نقطة ويصل إلى المستوى 28,673.90، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.56% ليربح هو الأخر 17.16 نقطة ويصل إلى المستوى 3,078.58.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.92% ليخسر 115.67 نقطة ويصل إلى المستوى 12,445.03، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليربح 17.43 نقطة ويصل إلى المستوى 6,808.10.