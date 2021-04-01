شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الخدمات التجارية والمهنية يرتفع بحذر – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً مؤشر قطاع الخدمات التجارية والمعنية (TCPI) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليلامس السهم من جديد مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 4,101.81، ليحقق المؤشر مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 4.28 نقطة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 4,101.81 ليستهدف مستوى الدعم 3,861.78.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,000.00 ومستوى المقاومة 4,135.25.