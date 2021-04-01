شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من المكاسب – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليعزز التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يستمر بالتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9494.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 0.9415.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9415 والمقاومة 0.9500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد