الاقتصاد

الدولار مقابل الفرنك ينتظر مزيد من المكاسب – تحليل - 01-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية جديدة ليعزز التوقعات بمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يستمر بالتحرك داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9494.

 

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 0.9415.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9415 والمقاومة 0.9500

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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