شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتداول بسلبية – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليبتعد عن مستوى 0.7615، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 0.7500.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.7615 ثم 0.7655 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لمحاولة استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7500 والمقاومة 0.7615

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط