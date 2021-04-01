شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت تحت الضغط السلبي – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 63.95 ويبدأ الضغط على الدعم الأهم عند 62.95، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للانخفاض من جديد، حيث أكمل تشكيل نموذج وتد صاعد يدعم فرص تجاوز الدعم الحالي والتوجه نحو مستويات 61.50 ثم 60.30 كأهداف سلبية تالية.

من هنا، فإن الميل الهابط سيكون مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بكسر 62.95 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لمحاولة الارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط