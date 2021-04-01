شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يكسر الدعم – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط كسراً قوياً للدعم 59.85 وأغلق الشمعة اليومية دونه، ليتم إعادة تفعيل سيناريو الاتجاه التصحيحي الهابط من جديد، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 57.25 وتمتد إلى 54.85.

من هنا، فإننا نتوقّع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، منتظماً داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الانتباه إلى أن اختراق 59.85 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.60 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط