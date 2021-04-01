شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد العزم – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة مزيد من الارتفاع ليتذبذب حول 24.30، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك فقد عزمه الإيجابي ليصل إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 22.90 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 25.50 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 24.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط