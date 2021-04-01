شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم أمس بإيجابية ملحوظة بعد تأكيد اختراق 1692.00، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام مواصلة الارتفاع لزيارة مقاومة القناة الهابطة عند 1727.00، ليكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع ضرورة مراقبة تصرف السعر عند وصول المستوى المذكور نظراً لأهميته في تحديد مصير الوجهة التالية.

نشير إلى أن اختراق 1727.00 سيدفع السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 1765.00، بينما صموده أمام الارتفاع الحالي سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 1692.00 وتمتد إلى 1665.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت