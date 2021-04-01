الاقتصاد

الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعيد اختبار المقاومة المخترقة – تحليل - 01-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عملية إعادة اختبار للمقاومة المخترقة للقناة الفرعية الهابطة وارتد صعوداً من هناك، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2700.

 

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50 بشرط الثبات فوق مستوى 1.2525.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2540 والمقاومة 1.2660

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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