شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعيد اختبار المقاومة المخترقة – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عملية إعادة اختبار للمقاومة المخترقة للقناة الفرعية الهابطة وارتد صعوداً من هناك، يرافقه ظهور إشارات إيجابية واضحة من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2700.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50 بشرط الثبات فوق مستوى 1.2525.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2540 والمقاومة 1.2660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد