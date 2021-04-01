شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ضمن نموذج إيجابي – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الدولار مقابل الين الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد موضح بالصورة الفرعية، وبالتالي، يحتاج السعر لاختراق 110.80 لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج ومن ثم الاندفاع لمواصلة الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 111.70.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أهمية الثبات فوق 110.15 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 110.10 والمقاومة 111.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد