شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحاول التعافي – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية ليتخطى مقاومة القناة التصحيحية الهابطة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات سلبية واضحة الآن، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي مستمر أمام السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاحتفاظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف مستويات 1.3675 ثم 1.3580 كمحطات رئيسية تالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات دون 1.3840 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3700 والمقاومة 1.3840

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط