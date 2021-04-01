شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، حيث فقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ويبدأ بالتقاطع بشكل سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1.1605 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الهابطة المتوقعة، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1780 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1630 والمقاومة 1.1780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط