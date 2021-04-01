شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنهض صناعة السينما؟ وزارة التخطيط تتقدم بـ"هاكاثون" تطوير الفن السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية-عن فتح باب التقدم بهاكاثون صناعة السينما والتكنولوجيا أولى فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام، والذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتمثل فى صناعة السينما والتكنولوجيا التابع لمختبر الاقتصاد الإبداعي.





س ما الهدف من الهاكاثون يهدف إلى العمل على دعم وتطوير الابتكارات التى تأتى فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما يهدف الهاكاثون إلى المساهمة في رفع كفاءة الشباب من رواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما والتكنولوجيا ودعم مشروعاتهم، وذلك للنهوض بصناعة السينما التي تعد من أهم الصناعات الإبداعية المصرية.

س-متى يفتح باب التقدم ؟ج- تم فتح باب التقدم بهاكاثون صناعة السينما والتكنولوجيا أولى فعاليات مشروع مختبر الابتكار المستدام؛ وذلك بدءًا من 28 مارس لمدة 10 أيام بالتعاون مع حاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجيمناي أفريقيا، وجمعية المصدرين المصريين.





س-ما يتضمنه الهاكثون ؟ج- يتضمن أربعة مختبرات هى الاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، والاقتصاد الابداعي، والابتكارات الحكومية.





س-من المشاركون ؟ج-ويكون المشاركين من طلاب وخريجين معاهد السينما، وأكاديمية الفنون، وكليات الهندسة أقسام العمارة، وهندسة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى كليات الفنون الجميلة والتطبيقية، وأن يتراوح سن المشارك من 20 لـ 35 سنة، على أن يكون لديه خبرة عملية/ أو دراسية في مجال صناعة السينما والإنتاج والتكنولوجيا، كما يمكن التقديم في شكل فريق.