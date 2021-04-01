شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كيان السعودية (2350) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.05% بما يعادل 0.32 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.36، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 16.60 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.36 ومستوى المقاومة 16.60.