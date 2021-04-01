شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التصنيع (2060) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.53% بما يعادل 0.08 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 14.38، ليستهدف مستوى المقاومة 16.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.82 ومستوى المقاومة 15.84.