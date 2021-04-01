شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ريت يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة ريت (4331) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.08% بما يعادل 0.02 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 23.30، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 26.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.30 ومستوى المقاومة 26.05.