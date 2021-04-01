شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة يستنفذ فرصه الإيجابية – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الباحة (4130) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.74% بما يعادل -0.30 نقطة، وذلك بضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى دعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، لتكون هذه آخر فرص السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 40.06، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 44.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 38.00 ومستوى المقاومة 42.50.