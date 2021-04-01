شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر قطاع السلع الرأسمالية يرتفع من جديد - تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود مؤشر قطاع السلع الرأسمالية (TCGI) الصعود بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والبعيد، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,141.28، ليستهدف مستوى المقاومة 8,000

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,141.28 ومستوى المقاومة 8,000.