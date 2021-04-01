شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم البابطين (2320) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.91% بما يعادل 0.30 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 34.50.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 32.03، ليستهدف مستوى المقاومة 34.50 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.03 ومستوى المقاومة 34.50.