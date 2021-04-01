شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات السيارات يرتفع قليلاً – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع خدمات السيارات (4050) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.15% بما يعادل 0.05 نقطة ، وذلك بعدما حاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة خلال تداولاته بالمدى القصير، محاولاً اكتساب زخماً إيجابياً ليساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليستند في وقت سابق إلى مستوى الدعم 33.20، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 33.20، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 36.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.60 ومستوى المقاومة 34.75.