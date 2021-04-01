شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم عناية (8311) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -0.05 نقطة، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 40.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 46.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.15 ومستوى المقاومة 46.00.