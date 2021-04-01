شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يفتتح تداولاته بفجوة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح باختراق مستوى المقاومة 9,698.68، وذلك بفجوة سعريه تشير إلى قوة الاتجاه الصاعد، ليحقق المؤشر مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 2.83% بما يعادل 272.479 نقطة، ف ظل استمرار الدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 9,698.68، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 10,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,615.63 ومستوى المقاومة 10,000.