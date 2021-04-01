شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يشهد بعض التحسن -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد المؤشر بعض التحسن خلال تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6324نقطة، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى 6250 نقطة، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الحالي، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 6400 نقطة مرة أخرى ثم 6500 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 6250 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,288 بينما مستوى المقاومة هو 6,344 نقطة