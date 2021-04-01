شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يرتفع لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 10401 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام المؤشر لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 10550 نقطة كمستوى اول ثم 11000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 10200 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,354 بينما مستوى المقاومة هو 10,458 نقطة