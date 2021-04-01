شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة (KGL) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 47.9 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 49 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اختراق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع استمرار الانخفاض الحالي لمستوى الدعم التالي عند 44 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 42.8 فلس وبين مستوى المقاومة هو 50.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط