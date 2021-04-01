شكرا لقرائتكم خبر عن المركز (MARKAZ) يحقق خسائر كبيرة -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم خسائر كبيرة خلال تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 87.50 فلس، ليخسر بذلك جميع مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين والثلاثاء الماضيين، وهو ادنى مستوى يشهده السهم خلال الجلسة، مما نتوقع معه إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 85 فلس كمستوى اول ثم 79 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 92 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 85 فلس وبين مستوى المقاومة هو 90 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط