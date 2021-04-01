شكرا لقرائتكم خبر عن حيات كوم (HAYATCOMM) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 62.20 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 65.70 فلس، والذي يقابل الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 60 فلس كمستوى اول ثم 51 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 60 فلس وبين مستوى المقاومة هو 64 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط