شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 220 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ ظهور إشارات إيجابية على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى ان السهم قد يرتفع لمستوى المقاومة 223 فلس كمستوى اول ثم 230 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 217 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 218 وبين مستوى المقاومة هو 223 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد