الاقتصاد

خليج ب (GBK) يغلق عند اعلى مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 01-04-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء عند اعلى مستوى له خلال الجلسة وهو 220 فلس، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما نلاحظ ظهور إشارات إيجابية على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى ان السهم قد يرتفع لمستوى المقاومة 223 فلس كمستوى اول ثم 230 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 217 فلس.

 
 ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 218 وبين مستوى المقاومة هو 223 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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