شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 163 فلس امس الأربعاء، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 168 فلس كمستوى اول ثم 178 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 159 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 161 وبين مستوى المقاومة هو 167 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد