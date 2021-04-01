شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال القابضة (AHCS) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.955ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.92 ريال كمستوى اول ثم 0.88 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.01 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.93 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.97 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط