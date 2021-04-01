شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 8.135 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 7.40 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.88 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.26 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط