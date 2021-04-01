شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 5.33 ريال، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستوى المقاومة 6 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 5 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.22 وبين مستوى المقاومة هو 5.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد