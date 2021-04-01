شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 1.90 ريال، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 1.945 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.85 ريال كمستوى اول ثم 1.73 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط