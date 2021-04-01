شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الأول (QFBQ) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 01-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 1.879 ريال، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 1.81 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.95 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.89 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط