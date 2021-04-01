شكرا لقرائتكم خبر عن تجار التجزئة يحافظون على انخفاض الأسعار في المملكة المتحدة مع استمرار ضعف الطلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «شهدت أسعار الأزياء والأحذية انخفاضا من رقم مزدوج في 11 من الأشهر الـ12 الماضية، مما يسلط الضوء على العمل الشاق الذي قام به التجار الأكثر تضررا من الوباء حتى يستقطبوا الإنفاق الاستهلاكي». هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة بي أر سي

استمرت أسعار قطاع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة ف الانخفاض بشكل مطرد في شهر مارس الماضي، وذلك وسط انخفاض الطلب، حسبما جاء في أحدث تقرير صادر عن شركة نيلسن واتحاد التجزئة البريطاني الصادر، أمس الأربعاء.

وقال التقرير إن أسعار المتاجر تراجعت بنسبة 2.4٪ على أساس سنوي في الفترة الممتدة بين 1 إلى 5 مارس، وهو نفس معدل الانخفاض الذي شهدته البلاد في شهر فبراير الماضي.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لشركة بي آر سي: «شهدت أسعار الأزياء والأحذية انخفاضًا من رقم مزدوج في 11 من الأشهر الـ12 الماضية، مما يسلّط الضوء على العمل الشاق الذي قام به التجار الأكثر تضررًا من الوباء حتى يستقطبوا الإنفاق الاستهلاكي».

وقال التقرير إن أسعار المواد غير الغذائية تراجعت بنسبة 4٪ على أساس سنوي في هذه الفترة، مسجلة أسرع انخفاض لها منذ شهر مايو 2020.

وقالت ديكنسون: «تراجعت أسعار التجزئة مرة أخرى في شهر مارس الماضي، حيث أدى الإغلاق للشهر الثالث على التوالي إلى قيام العديد من بائعي التجزئة للبضائع غير الغذائية، خاصة الملابس، بعمل خصومات كبيرة جدًا على منتجاتهم».

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3٪، متسارعة من نمو بلغ 0.2٪ في شهر فبراير الماضي، بحسب التقرير.

وقالت ديكنسون: «بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من المتوسطات طويلة الأجل، حيث يحاول بائعو البقالة حماية حصصهم في السوق بشدة».

ومع ذلك، حذر التقرير من أن العديد من تجار التجزئة قد لا يتمكنون من الحفاظ على هذه الأسعار المنخفضة في الأشهر المقبلة، حيث من المرجّح أن يجبرهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي، وزيادة أسعار النفط وتكاليف الشحن، والموانع التي فرضتها اتفاقية البريكست على رفع الأسعار.