شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يغلق مرتفعاً مع الإعلان عن عودة موظفيها تدريجياً للعمل من المكاتب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب إعلان شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية عن خطتها لعودة الموظفين للعمل من المكاتب بشكل تدريجي.



ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل التزاما من جانب "أمازون" بعدم إلغاء منظومة العمل من المقرات والمكاتب أي عدم اللجوء إلى العمل من المنازل بشكل مستمر.



وأوضحت "أمازون" في بيان أنها تتوقع عودة موظفيها للعمل من المكاتب بداية من صيف العام الجاري على أن تتزايد أعداهم بشكل تدريجي حتى فصل الخريف.



وأكدت الشركة على أن 10% من موظفيها في دول آسيا يعملون حاليا من مقرات "أمازون" ومكاتبها المختلفة.



تجدر الإشارة إلى أن بعض الشركات التقنية وغيرها في قطاعات مختلفة قررت تبني خطة العمل الهجين أي عمل الموظفين من المكاتب ومن المنازل أيضا، ومن بين الشركات التي تبنت هذا النمط "فيسبوك" و"تويتر".



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" بنسبة 1.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 3094.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 3119.3 دولار وأقل سعر عند 3062.5 دولار.