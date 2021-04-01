شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تفوز بعقد قيمته تناهز 22 مليار دولار مع وزارة الدفاع الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "مايكروسوفت" خلال تداولات اليوم الأربعاء عقب فوز شركة البرمجيات الأمريكية بعقد ضخم من قبل وزارة الدفاع "البنتاجون".



وكشفت "البنتاجون" في بيان رسمي عن أن "مايكروسوفت" هي من فازت بعقد لإنتاج ما يقرب من 120 ألف سماعة رأس مدعمة بتكنولوجيا الواقع المعزز لصالح أفراد الجيش الأمريكي.



وذكرت وزارة الدفاع أن العقد تصل قيمته إلى 21.9 مليار دولار ويشمل توريد سماعات "هولولينز" للجيش الأمريكي على مدار العشر سنوات القادمة.



يأتي ذلك بعد عقد فازت به "مايكروسوفت" أيضا من "البنتاجون" عام 2018 لتزويد الجيش الأمريكي بمنظومة تقنية للرؤية المعززة والمتكاملة ضمن المزيد من التقنيات الحديثة التي يمكن استخدامها في المعارك المستقبلية.



وتعمل سماعات "هولولينز" بتقنية الواقع المعزز لتمكين المستخدمين من رؤية الصور في واقعها الفعلي وإمكانية التفاعل بحركات اليد والأصوات، وتصل قيمة الواحدة منها إلى نحو 3500 دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "مايكروسوفت" بنسبة 1.7% وأغلق جلسة الأربعاء عند 235.7 دولار.