شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها لكن "الداو جونز" يغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية قوية فضلا عن متابعة الكشف عن خطة تحفيزية جديدة للاقتصاد الأكبر على مستوى العالم.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، بينما توقع محللون إضافة 552 ألف وظيفة.



وهبطت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 10.6% إلى 110.3 نقطة خلال الشهر الماضي.



هذا، وسوف يعلن الرئيس "بايدن" اليوم عن خطته للإنفاق في البنية التحتية والتي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار على مدار 8 سنوات تشمل إنفاق 300 مليار دولار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، وأيضا زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.



وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 2.3% أو ما يعادل 1.39 دولار وأغلق الخام عند 59.16 دولار للبرميل، وحقق خسائر شهرية بنسبة 3.8% ومكاسب فصلية في الربع الأول بنسبة 22%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 61.1 دولار وأقل سعر عند 59.1 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو/أيار بنسبة 2.2% أو ما يعادل 1.43 دولار مغلقا عند 62.74 دولار للبرميل، وسجل خسائر شهرية بنسبة 1.6% لكن حقق مكاسب فصلية بنسبة 21.6% في الربع الأول، وبلغ أعلى سعر عند 64.7 دولار وأقل سعر عند 63.5 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 85 نقطة) إلى 32981 نقطة، وحقق مكاسب شهرية في مارس/آذار بنسبة 6.6% ومكاسب فصلية بنسبة 7.8% في الربع الأول، وبلغ أعلى مستوى عند 33173 نقطة وأقل مستوى عند 32980 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 201 نقطة) إلى 13246 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 0.4% ومكاسب فصلية بنسبة 2.8%.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 3972 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 4.3% ومكاسب فصلية بنسبة 5.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 3994 نقطة وأقل مستوى عند 3966 نقطة.