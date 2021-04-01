شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على ارتفاع بنحو 3% مع تراجع أسعار الصادرات الأوكرانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار القمح خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلاً عن انخفاض أسعار الصادرات الأوكرانية من السلعة الزراعية.



وكشفت بيانات صادرة عن شركة استشارية أن أسعار الصادرات الأوكرانية من القمح انخفضت إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر بفعل تباطؤ الطلب من المصدرين.



وأظهرت البيانات أن أسعار القمح الأوكراني انخفضت إلى ما بين 251 و256 دولارا للطن حتى الثلاثين من مارس/آذار.



ويتوقع محللون انخفاض الطلب العالمي على القمح في الفترة المقبلة، وهو ما دفع أسعار الصادرات الأوكرانية نحو التراجع.



وتعد أوكرانيا من بين كبار الدول المصدرة للحبوب على مستوى العالم، وكشفت الحكومة في كييف عن خطة لتوريد أكثر من 45 مليون طن للأسواق الأجنبية عن موسم الحصاد 2020/2021 خلال الفترة بين يوليو/تموز الماضي حتى يونيو/حزيران المقبل.



وحتى التاسع والعشرين من مارس/آذار، صدرت أوكرانيا 34.8 مليون طن للأسواق العالمية من بينها 14.2 مليون طن من القمح و15.9 مليون طن من الذرة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للقمح تسليم مايو/أيار بنسبة 2.8% إلى 6.18 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.31 دولار وأقل سعر عند 5.93 دولار.