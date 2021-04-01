ديمترييف: نتعاون مع صندوق الاستثمارات لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي كيريل ديمترييف إعجابه بمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان

وأوضح أن صندوق الاستثمار الروسي يعمل بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة ومستثمرين آخرين على تنفيذ عدد من المشاريع الرئيسة المتعلقة بهذه المبادرة.

وأفاد بأن روسيا ستواصل شراكتها الاستراتيجية مع المملكة في العديد من المجالات بما في ذلك المبادرة الخضراء.

وأوضح أن مجالات الشراكة بين البلدين تشمل عددا من المبادرات المهمة مثل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي سيجذب رؤوس أموال إضافية إلى الاقتصاد السعودي ويضمن المزيد من النمو والازدهار.

وتتضمن مبادرة السعودية الخضراء عددا من المبادرات الطموحة من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفا، تمثل إسهام المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة ترليون شجرة.

كما ستعمل على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضيها التي تقدر بـ (600) ألف كلم2، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية.

وستعمل مبادرة السعودية الخضراء كذلك على تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030م، ومشاريع في مجال التقنيات الهيدروكربونية النظيفة التي ستمحو أكثر من 130 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى رفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.