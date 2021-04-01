شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات العقار في دبي تقفز 44% إلى 48 مليار درهم بالربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العقارات الجاهزة تستحوذ على 80% من سوق البيع

«على الخارطة» تسجل 3361 صفقة بـ 5 مليارات

11639 مبايعة بـ 25 ملياراً بنمو 16% في 3 أشهر

سجلت التصرفات الإجمالية لـ «عقارات دبي» نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 44% من حيث القيمة ونحو 26% على صعيد عدد الصفقات مقارنة بنفس الفترة من 2020، حسب بيانات الموقع الإلكتروني لـ«دائرة الأراضي والأملاك» في الإمارة.

وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021 من 47.7 مليار درهم نتجت عن 14684 تصرفاً إلى 68.6 مليار درهم (18526 تصرفاً) على أساس سنوي، وهو ما يعكس أن السوق المحلي بدأ يتحرك نحو التحسن والانتعاش حسب قاعدة المنحنى V.

المبايعات

وحققت صفقات المبايعات نمواً بنسبة 16% منذ بداية العام لتصل إلى 24.8 مليار درهم (11639 صفقة) مقابل 21.31 مليار درهم (10111 صفقة) في الفترة نفسها في 2020، وبلغ عدد الوحدات السكنية المبيعة 8141 وحدة، و2354 مبنى، و1144 أرضاً.

الرهونات والهبات

أما الرهونات، فنمت من 22.15 مليار درهم (3576 صفقة) إلى 39 مليار درهم (6059 صفقة) وبنسبة 76%، حيث تم رهن 4495 وحدة سكنية، و2476 مبنى، و1076 أرض. في حين جاءت قيمة الهبات لتلامس 4.8 مليار درهم من خلال 828 صفقة.

الجاهزة وعلى الخراطة

استحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من عمليات البيع في السوق المحلي في دبي خلال الربع الأول بنسبة 80% نتجت عن 8283 صفقة بقيمة 19.872 مليار درهم، مقارنة بـ20% للتي لا تزال على الخارطة بـ4.94 مليار درهم من خلال 3361 صفقة.

وشملت عمليات بيع العقارات الجاهزة أكثر من 5373 وحدة سكنية، و1766 مبنى وما يزيد عن 1144 قطعة أرض. أما العقارات على الخارطة فضمت بيع 2780 وحدة سكنية و590 مبنى 2020.

وكانت صفقات البيع خلال النصف الثاني من العام الجاري، الذي شهد اعادة فتح الاسواق ودفع عجلة الاقتصاد بعد برنامج التعقيم الوطني والإغلاق جراء انتشار فايروس «كورونا»، قد سجلت 31 مليار درهم (12739 صفقة) بنمو 48% مقارنة بالنصف الأول التي وصلت إلى 21 مليار درهم (7773 صفقة).

وبلغت القيمة الاجمالية لتصرفات «عقارات دبي» خلال 2020 نحو 174 مليار درهم منها 72 مليار درهم لعمليات البيع نتجت عن 35100 صفقة، و87 مليار درهم للرهن من خلال 12875 صفقة، و15 مليار درهم للهبات نتجت عن 3031 عملية.

1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في آخر أيام مارسبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة الأربعاء تسجيل 195 مبايعة بقيمة 656.27 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 266.7 مليون درهم و183 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 389.57 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها مبايعة بقيمة 213 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 715.95 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 527.3 مليون درهم و58 رهن فلل وشقق بقيمة 188.66 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 502 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 49 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 27.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 5 ملايين درهم.