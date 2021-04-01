شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الأولى عربياً و34 عالمياً بين أفضل حكومات المدن الذكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت دبي 6 مراكز إلى المرتبة الـ34 عالمياً، والمركز الأول عربياً في مؤشر أفضل 50 حكومة في المدن الذكية لعام 2021 والصادر عن معهد «إيدن استراتيجي»، في سنغافورة.

وحققت دبي 26.2 نقطة على المؤشر العـام، متفوقة على مدن عالمية مثل كوبنهاجن وسياتل وفرانكفورت وفيلاديلفيا ولوس أنجلوس وهونج كونج وفانكوفر وزيورخ.



وفي التصنيفات العالمية، تصدرت سنغافورة مؤشر المدن الذكية، تلتها سيؤول في المركز الثاني، ثم لندن ثالثة.

واستعانت هذه الدراسة بـ10 مؤشرات رئيسية لتقييم حكومات المدن بشكل منهجي وشامل على مستوى العالم. وتشمل هذه العوامل التي يتم قياسها: الرؤيـة الحكومية والقيادة الحكيمة والتمويل والحوافز المالية لتمويل مشاريع المدن الذكية وبرامج الدعم لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والقوى العاملة الماهرة والتركيز على الإنسان ورفاهه والنظام المشجع على الابتكار والسياسات الذكية المتبعة وسجل نجاحات المدينة في مجال الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة. وقال معهد «إيدن» إن السعادة تعد سمة مميزة لاستراتيجية المدينة الذكية في دبي.

وأشار إلى أنه في الإمارات تم تعيين أول وزيرة للسعادة في العالم، مع اختيار أكثر من 60 مديراً تنفيذياً للسعادة في مختلف الإدارات الحكومية، لتعزيز قيم الإيجابية والسعادة كثقافة مجتمعية ونهج مؤسسي حكومي.

نقاط اتصال

وفي أحدث استراتيجية لمدينة دبي الذكية لعام 2021، أنشأت الإمارة مكتب إدارة تأثير المدن الذكية لتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية لديها والأهداف، فضلاً عن تطوير المعايير والأنظمة المطلوبة لتعزيز البنى التحتية. وقد أنشأت حكومة دبي أكثر من 4 آلاف نقطة اتصال تفاعلية تسمى «مقاييس السعادة» لقياس مدى شعور السكان بالرضى عن الخدمات الحكومية.

وعلى هذا النحو، فإن جهود المدينة الذكية تتماشى جميعها لخلق تجربة سلسة وفعالة لمواطنيها، مثل تطبيق DubaiNow لتوحيد دفع الفواتير والغرامات، فضلاً عن الوصول إلى 55 خدمة أخرى في المدينة.

في حين تسمح بطاقة «نول» الذكية للسكان بالدفع عبر جميع وسائل النقل من خلال منصة موحدة قابلة لإعادة الشحن. كما تم تطوير منصة «نبض دبي» لتمهيد الطريق أمام الابتكارات المستقبلية.