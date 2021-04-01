شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز يختتم الربع الأول قرب 4000 نقطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع الأربعاء، مدعوما بمكاسب في أسهم شركات التكنولوجيا، بينما حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة صعودا لربع السنة الرابع على التوالي.

ينتظر المستثمرون تفاصيل خطة البنية التحتية الضخمة المزمعة من الرئيس الأمريكي جو بايدن. وستستهدف الحزمة مشاريع تقليدية مثل الطرق والجسور إلى جانب استثمارات في سوق السيارات الكهربائية.

واقترب ستاندرد أند بورز من بلوغ مستوى الأربعة آلاف نقطة للمرة الأولى وسط مراهنات على انتعاش اقتصادي قوي مما ساعد السوق على اجتياز ربع سنة شهد حمى تداولات أفراد ومخاوف من التضخم وطفرة في عوائد سندات الخزانة وانهيار صندوق تحوط أمريكي.

وقاد مؤشر قطاع التكنولوجيا المكاسب، بينما تخلف قطاع الطاقة عن الركب.

وقال مايكل شيلدون، مدير الاستثمار لدى آر.دي.إم فايننشال جروب في هايتاور، «الاتجاه الذي نلاحظه اليوم هو عودة المستثمرين إلى أسهم النمو التي تراجعت قليلا على مدى الأسابيع القليلة الماضية أو نحوها بسبب التوجه صوب أسهم الشركات المستفيدة من إعادة فتح الاقتصاد.»

وأضاف أن بعض القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية ربما تتوقف لالتقاط الأنفاس بعد صعودها بسبب قوة الدولار في الآونة الأخيرة.

وتابع «من المرجح أن يكون ذلك قد أثر بعض الشيء على أسعار السلع الأولية وأسهم الشركات الصناعية، وربما المالية أيضا.»

وبنهاية الجلسة تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 6.09 نقطة بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 33060.87 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 22.58 نقطة أو 0.57 بالمئة مسجلا 3981.13 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 220.46 نقطة أو 1.69 بالمئة إلى 13265.85 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، قفزت آبل ومايكروسوفت وفيسبوك بأكثر من 1.6% وحلقت أسهم تيسلا 5%.

وعلى صعيد شهر مارس، ارتفع داو جونز وستاندرد آند بورز 6.6% و4.3% على التوالي، وهو أفضل شهر لهما منذ نوفمبر والشهر الإيجابي الرابع لهما في خمسة أشهر. وفي الربع الأول ، ارتفع داو جونز وستاندرد آند بورز بنسبة 7.8% و5.8% على التوالي للربع الرابع الإيجابي على التوالي.

وكان المؤشر ناسداك هو صاحب الأداء الضعيف نسبيا حيث أن أسهم التكنولوجيا حساسة بشكل خاص لارتفاع أسعار الفائدة لأنها تعتمد على اقتراض الأموال بثمن بخس للاستثمار في نموها المستقبلي. وارتفع المؤشر 0.4% في مارس. و2.8% في الربع الأول. (وكالات)