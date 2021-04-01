شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.55% خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
كما نزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 530.3 مليار جنيه إلى 467.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 15%.
وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 241.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، في حين بلغت كمية التداول نحو 40.1 مليار ورقة منفذة على 2.9 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 162.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية خلال الشهر الماضي.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 336.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 544.8 مليون ورقة منفذة على 30 ألف عملية خلال الربع الأول من عام 2021، واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.77%، وفقاً للتقرير الربع سنوي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 36.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 13.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 870.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 42.7 مليار جنيه، بحجم تداول 22.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 79.2 مليار جنيه بحجم تداول 35.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.3 مليون عملية.