شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.55% خلال الربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 10568.37 نقطة، خلال جلسات الربع الأول من عام 2021، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 8.21% ليغلق عند مستوى 1969.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 6.05% مغلقًا عند مستوى 2910.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.66% مغلقًا عند مستوى 12892.97 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 23.95% ليغلق عند مستوى 1299.19 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو مليار جنيه خلال جلسات شهر الربع الأول من عام 2021، ليغلق عند مستوى 704 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.1%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 318.4 مليار جنيه إلى 360 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 13.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.9 مليار جنيه إلى 107.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 49.2%.

كما نزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 530.3 مليار جنيه إلى 467.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 11.8%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من مليار جنيه إلى 1.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 15%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 241.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، في حين بلغت كمية التداول نحو 40.1 مليار ورقة منفذة على 2.9 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 162.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 31 مليار ورقة منفذة على 2.8 مليون عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 336.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 544.8 مليون ورقة منفذة على 30 ألف عملية خلال الربع الأول من عام 2021، واستحوذت الأسهم على 41.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.77%، وفقاً للتقرير الربع سنوي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 36.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 13.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 870.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 42.7 مليار جنيه، بحجم تداول 22.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 1.5 مليون عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 79.2 مليار جنيه بحجم تداول 35.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 2.3 مليون عملية.