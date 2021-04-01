أخبار البورصة اليوم الأربعاء 31-3-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 31-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.

إيقاف تداول 37 شركة إيقاف تداول 37 شركة أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 584.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.16%، والعرب على 9.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.34%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.3 مليون جنيه، 153.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51 مليون جنيه، 76.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12892 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2910 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، 10 آلاف سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 220.2 ألف سهم، 2833 سهم، على التوالي، وباع المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 215.3 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، 10 آلاف سهم، 3.8 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الدولية للأسمدة والكيماويات، 220.2 ألف سهم، 2833 سهم، على التوالي، وباع المساهم الرئيسي ومجموعته المرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 215.3 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، 900.9 ألف سهم، 200.5 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، 64 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى المساهم ومجموعة المرتبطة بالمجموعة المصرية العقارية 650 ألف سهم.

نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال عام 2020، وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أرباحاً بلغت 300.78 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 141.09 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 113.18%. نتائج الأعمالأعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها خلال عام 2020، وحققت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أرباحاً بلغت 300.78 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 141.09 مليون جنيه في العام السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 113.18%.

كما حققت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 370.26 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل إيرادات بلغت 230.6 مليون جنيه في العام السابق له خلال 2020، وحققت أرباحاً بلغت 287.9 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 173.23 مليون جنيه في 2019، بنسبة نمو 66.2% على أساس سنوي.

فيما تراجعت أرباح شركة جلاكسو سميثكلاين، إلى 28.13 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 142.6 مليون جنيه خلال العام السابق له 2019، بنسبة انخفاض 80%، رغم ارتفاع مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.99 مليار جنيه، مقابل 1.7مليار جنيه خلال 2019.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عجزاً قدره 4.45 مليون جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل خسائر بلغت 2.59 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة نمو 72.12%، على أساس سنوي.