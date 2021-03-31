شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع بعد صدور بيانات أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في اعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من توقعات المحللين في الأسواق.



وسجلت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نموا بنسبة 1.3% خلال الربع السنوي الأخير من عام 2020 بينما أشارت توقعات المحللين إلى نمو نسبته 1%.



وسجل الحساب الجاري البريطاني عجزا بنحو 26.3 مليار جنيه إسترليني في الربع الرابع من العام الماضي بينما توقع محللون تسجيل عجز قدره 34.8 مليار جنيه إسترليني.



وتترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم إعلان الرئيس "بايدن" في وقت لاحق اليوم عن خطته للإنفاق في البنية التحتية والتي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار على مدار 8 سنوات تشمل إنفاق 300 مليار دولار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، وأيضا زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 1.3785، وسجل أعلى سعر عند 1.3811 وأقل سعر عند 1.3716.