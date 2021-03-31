شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق مرتفعاً لكنه يسجل خسائر فصلية في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجل المعدن النفيس أكبر خسائر فصلية منذ عام 2016.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، بينما توقع محللون إضافة 552 ألف وظيفة.



وهبطت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 10.6% إلى 110.3 نقطة خلال الشهر الماضي.



هذا، وسوف يعلن الرئيس "بايدن" في وقت لاحق اليوم عن خطته للإنفاق في البنية التحتية والتي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار على مدار 8 سنوات تشمل إنفاق 300 مليار دولار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، وأيضا زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.7% أو ما يعادل 29.6 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1715.6 دولار للأوقية، وسجل خسائر فصلية في الربع الأول بحوالي 10%.