شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 31-3-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 31-3-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.

إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني. إيقاف تداول 37 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، جلاكسو سميثكلاين، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني.

البورصة تخسر 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه. البورصة تخسر 5.7 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وخسر رأس المال السوقي 5.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 649.892 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 584.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.6 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.16%، والعرب على 9.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.65% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.34%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 9.3 مليون جنيه، 153.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 51 مليون جنيه، 76.1 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.6%، ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 12892 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 4079 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1969 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 2910 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 42.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.90%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 15.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.87%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 13.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.95%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.630 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.48%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 55.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.17%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 33.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.39%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 7.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.94%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 12.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.92%.