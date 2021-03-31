شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قليلاً رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن متابعة الأسواق لإعلان خطة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لدعم الاقتصاد.



وأظهرت بيانات "إيه دي بي" أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 517 ألف وظيفة خلال مارس/آذار، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر/أيلول، بينما توقع محللون إضافة 552 ألف وظيفة.



وهبطت مبيعات المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 10.6% إلى 110.3 نقطة خلال الشهر الماضي.



هذا، وسوف يعلن الرئيس "بايدن" في وقت لاحق اليوم عن خطته للإنفاق في البنية التحتية والتي ربما تصل قيمتها إلى تريليوني دولار على مدار 8 سنوات تشمل إنفاق 300 مليار دولار على تطوير مرافق مياه الشرب وتحسين أداء وكفاءة شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، وأيضا زيادة ضرائب الشركات من 21% إلى 28%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.9 نقطة.